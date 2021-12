José Serra visita Osid e critica "programas eleitoreiros"

O ex-governador de São Paulo, José Serra, esteve na tarde desta terça-feira, 06, em Salvador, onde visitou as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), no Largo de Roma. "O governo federal deveria gastar mais dinheiro com obras como essa, de atendimento, e não em programas como Mais Médicos ou importar médicos de fora", afirmou Serra em entrevista, considerando essas medidas "programas eleitoreiros". Segundo números de Serra, o governo federal envia para instituições como a Osid o equivalente a R$ 100 por leito, por ano.

Esta foi a quinta vez que José Serra foi até as Osid. Ele visitou o túmulo de irmã Dulce e algumas unidades de atendimento, como a Enfermaria de Oncologia, o Núcleo de Fisioterapia e o Centro de Reabilitação e Prevenção de Deficiências.

