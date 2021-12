José Sergio Gabrielli sobre corrupção: "Coisa de polícia"

O ex-presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, afirmou que corrupção "é coisa de polícia, não de política" ao chegar para a abertura do 5º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, na tarde desta quinta-feira, 11, no Hotel Pestana, em Salvador. Ele disse que "a polícia é que procura o corrupto e a Justiça coloca na cadeia".

O petista está sendo investigado no processo de compra da Refinaria de Passadena, nos Estados Unidos, por R$ 700 milhões, durante o período em que estava à frente da Petrobras. Gabrielli também afirmou que empresas desse porte, com operações grandes, dificilmente chegam a 100% de controle interno.

"Eu acho que a Petrobras continua avançando e melhorando os seus mecanismos de controle. O problema não é sistêmico, é individual, de comportamento, na relação com os empregados, os gerentes e os diretores. Tem alguns, inclusive, confessando irregularidades com as empresas que estão fora do controle da Petrobras", argumentou Gabrielli.

Futuro do PT

Ao falar sobre os destinos do PT, tema que será discutido no 5º Congresso Nacional, Gabrielli afirmou que o desafio do partido deve ser pensar o que é necessário fazer para que os efeitos do ajuste fiscal sejam os menores possíveis para quem mais necessita, ou seja, os trabalhadores e as pessoas de baixa renda. Os custos do ajuste, segundo ele, devem ser divididos entre quem ganha mais e quem ganha menos.

"O país precisa mudar, melhorar a distribuição de renda e temos que pensar no longo prazo. O PT vai conduzir esse processo, como fez nos últimos treze anos", afirmou.

Apesar do momento conturbado que o partido passa nos últimos meses, principalmente por conta da exposição pela condução do Governo Federal, as denúncias da Operação Lava Jato e a crise econômica, Gabrielli acredita que o "partido vai se reciclar, se reaproximar dos movimentos sociais e apontar os rumos para onde o país vai mudar".

