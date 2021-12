José Dirceu tem princípio de AVC, diz colunista

O ex-ministro da casa civil do governo Lula, José Dirceu, teve um princípio de AVC nesta sexta-feira, 27. De acordo com Lauro Jardim, colunista da revista Veja, interlocutores de Dirceu atribuem o fato ao estresse elevado das últimas semanas com o noticiário da Lava-Jato.

Ainda segundo o colunista por volta das 16h Dirceu passava por exames. O estado de saúde do ex-ministro teria piorado com os desdobramentos da Operação Lava-jato e com rumores de uma nova prisão.

