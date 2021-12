José Dirceu chama José Serra de 'cara de pau'

Em artigo publicado nesta terça-feira, 2, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu considera o ex-governador de São Paulo José Serra "cara de pau" por acusar a presidente Dilma Rousseff de ter antecipado a campanha eleitoral de 2014. No texto, publicado no Blog de Dirceu, o petista rebate as declarações do tucano feitas ontem em entrevista à Rádio Jovem Pan. Na ocasião, Serra disse que "não se governa um país com campanha eleitoral" e que "esse foi o maior erro da presidenta".

"O presidenciável da oposição em 2002 e 2010, ex-governador José Serra, não toma jeito. Depois de oito meses de hibernação que se sucederam à sua derrota na disputa pela prefeitura de São Paulo, período em que fez raras aparições e concedeu pouquíssimas entrevistas, ele ressurge para criticar e acusar a presidenta da República de antecipar a campanha eleitoral de 2014", afirma Dirceu.

Para Dirceu, foi o PSDB que antecipou a disputa eleitoral. "Ora, quem antecipou a campanha eleitoral foi a oposição. O PSDB, pela voz do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que começou o ano dirigindo o partido - posto em que se mantém até hoje - e lançando o senador Aécio Neves (PSDB-MG) candidato ao Palácio do Planalto".

Dirceu também não poupa a ex-senadora Marina Silva e o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), possíveis adversários do PT em 2014. "Quem antecipou a disputa eleitoral foram eles, mais a ex-presidenciável e postulante ao Planalto de novo em 2014 ex-senadora Marina Silva, criando seu partido, o Rede Sustentabilidade, e se lançando candidata. E até o presidente nacional do PSB e governador de Pernambuco, Eduardo Campos, antecipou-se e se apresentou como candidato ao Planalto".Por fim o petista volta a focar Serra: "E agora vem José Serra dizer que foi a presidenta Dilma Rousseff! Haja cara de pau!" .

