José Carlos Aleluia: “Um papel do parlamentar é identificar erros”

Projetos estruturantes para beneficiar milhões de baianos. Esta é bandeira principal do deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA). O parlamentar, que está na sexta legislatura, recebeu com exclusividade a reportagem de A TARDE no gabinete dele, em Brasília, para uma conversa que tratou sobre obras importantes para a segurança hídrica, fundamentais para combater a seca no estado e abastecer o consumo humano, a indústria e os animais. Leia abaixo a íntegra da entrevista.

Há décadas, a população do semi-árido convive com o problema de falta de água. Isto inclui diversos municípios baianos. Como o senhor vai trabalhar para tentar sanar este problema?

Escolhi dois projetos estruturantes no âmbito da segurança hídrica. O primeiro deles é do Canal do Xingó, que tem como objetivo levar água do rio São Francisco para aproximadamente 70 mil moradores de quatro cidades da Bahia e de Sergipe. Ele fornecerá água para usos múltiplos, incluindo consumo humano e animal, agricultura irrigada e agroindústrias. A expectativa é de significativo incremento da área produtiva, com a irrigação de 16,5 mil hectares quando da execução de todo o projeto. Será construído um canal de adução com cerca de 310 km de extensão, com tomada de água no reservatório de Paulo Afonso e, por gravidade, percorrerá as cidades de Santa Brígida (BA) e Canindé do São Francisco (SE), até chegar ao reservatório R-5, no município de Poço Redondo (SE). Para esta obra, destinei emenda parlamentar ao empreendimento, cujo edital para o projeto básico foi publicado recentemente.

O segundo projeto é o do Canal do Sertão?

Exatamente. O projeto se baseia em um sistema adutor multiuso com captação de água das bacias hidrográficas dos rios Salitre, Paraguaçu, Jacuípe, Curaçá-Vargem, Macururê, Tourão-Poções, Itapicuru e Vaza-Barris. A obra vai beneficiar 44 cidades, beneficiando uma população de 1,5 milhão de baianos e garantindo a implantação de 30 mil hectares do Projeto Salitre de Irrigação. Vale a pena frisar que o Canal do Sertão não só vai proporcionar água para a população, mas também gerará desenvolvimento social e econômico com a geração de emprego e renda, em uma região devastada pela seca. A Bahia precisa com urgência dessa obra. Por isso, já coloquei uma emenda de R$ 15 milhões para auxiliar no projeto básico da obra e do EIA/RIMA [Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental]. Esta se soma a outros R$ 30 milhões que conseguimos colocar. Esta é uma pauta que tinha ficado parada . Conseguimos reaquecer mobilizando a bancada, composta por 39 deputados, de diversos partidos, incluindo PT e PCdoB Todos concordaram em apoiar a iniciativa

O senhor, por meio também de articulações, conseguiu acordos importantes para o estado na área econômica. Conte um pouco do projeto que possibilitou a manutenção dos incentivos fiscais.

Fizemos recentemente um esforço junto ao governo e a sua base, mostrando a necessidade de estancar uma possível crise da indústria baiana que foi construída na base do incentivo fiscal. Havia, aliás ainda há porque não foi sancionado, uma ação de inconstitucionalidade que poderia destruir toda a cadeia produtiva baiana e nordestina, isto inclui a Ford. Mas não só ela, toda a cadeia produtiva, o polo calçadista. Havia uma possibilidade real do supremo derrubar os incentivos. Trabalhei muito nisso, em parceria com os deputados da base do governo, e nós aprovamos um projeto de convalidação dos incentivos que está no Senado. É um projeto importante para a Bahia. Ele não vai gerar nada, mas a ausência dele poderia gerar. Estamos protegendo mais de 50 mil empregos. Esse tipo de ação parlamentar é fundamental, mas invisível para muitos olhos.

Recentemente, o senhor também saiu vitorioso no STF em um ato que beneficiou diretamente aos baianos que tem automóveis. Pode nos contar mais sobre isso?

Um papel do parlamentar é identificar erros. Uma das coisas que constatamos na Bahia, era uma máquina de extorquir proprietários de carros, através da criação ilegal, inconstitucional de uma vistoria obrigatória de veículos. Foi uma grande vitória derrubar a vistoria obrigatória que tinha se espalhado pelo estado todo e estava castigando todos os proprietários de carros que eram obrigados a pagar anualmente. Derrubamos no STF em 2015 e o governador foi obrigado a acabar. Era uma coisa absurda.

As rodovias que cruzam a Bahia são uma grande preocupação. O senhor já disse que será necessário duplicar algumas delas. Qual a importância desse ato e como viabilizar?

Na área de transportes, a Bahia tem alguns desafios tem que ser perseguidos. O transporte de carga e passageiro feito por terra, não apenas para Bahia, se concentra na 101 e na 116. São estradas muito movimentadas, com demanda muito maior do que seria aceitável em uma estrada de duas pistas, uma estrada simples. Portanto, muito perigoso, com muitos acidentes. São obras fundamentais duplicar as duas BRs. O governo federal, aliás, sempre diz que vai fazer, mas não faz. Precisamos sensibilizá-los. Podemos ajudar com emendas pessoais, de bancada, mas sem o apoio federal não será possível realizar

O turismo é uma preocupação latente em seus pronunciamentos. O que fazer para aquecer este setor tão vital para a Bahia?

Um problema importante é o turismo de Salvador que está sendo destruído. Para você fazer turismo, você tem que ter uma certa estabilidade. É claro que você tem a sazonalidade, mas não pode ser crucificadora. Você olha os hotéis de Salvador e estão desaparecendo ou definhando. O grande hotel da Bahia que era o Pestana, fechou. Novo Hotel também. Estão fechando porque não têm hóspedes. Isto tudo deve-se ao fato de a cidade não ter capacidade para receber grandes eventos. Eles que enchem os hotéis, sobretudo na entressafra. Você não tem sol o ano todo, não tem verão o ano todo. Não tem carnaval o ano todo. Grandes congressos, por exemplo, enchem hotel.

Por que a cidade tão conhecida mundo afora não consegue atrair grandes eventos?

O último congresso de medicina que aconteceu em Salvador foi uma vergonha. O Centro de Convenções não tinha ar condicionado, os banheiros estavam quebrados. Ele está destruído, não existe mais. Temos que ter um centro de convenções na cidade que pode ser até com uma participação privada e pública. Você não vai encontrar investidor para fazer um centro de convenções sozinho. Hoje, o que a gente tem são pequenas salas de convenções nos hotéis. Sem estrutura não há como atrair eventos. Sem estes grandes eventos na entressafra, você mata os hoteís, você mata os restaurantes, mata o guia turístico, as empresas do setor, mata tudo. Hoje, o turismo que tem lá é o de praia que vai para o Litoral Norte, que tem os resorts, os caras fazem um monte de convenções ali, mas Salvador, morreu.

A violência também é algo que interfere no turismo. Como resolver este problema?

Na questão da segurança pública, acho que o governo federal tenha que entrar mais. Não pode se eximir. Hoje, o problema da criminalidade não é local. A criminalidade é organizada em nível nacional e internacional. Traficantes comandam as quadrilhas de outros países. O governo federal, desde FHC, não percebeu que tem que dar mais atenção para segurança pública. As polícias federais são muito pequenas se comparar o número de atividades. A segurança deve ser feita pelo Estado. Não é tarefa de Exército, Marinha e Aeronáutica. Embora tenham dado contribuições nas emergências. Mas o Brasil precisa colocar a segurança pública como item número 1. A gestão da segurança pública na Bahia é muito problemática.

Só para ter ideia, como isso interfere no turismo?

Fui autor da emenda constitucional que permitiu a cabotagem de navios de bandeira internacional para passageiros no Brasil. Com isso, Salvador que recebia em média 3 navios de turismo por ano, que dava no máximo uma população de 12 mil passageiros, passou a receber 170 mil. O que também começou a acontecer foi que os comandantes dos navios quando começavam a chegar em Salvador, entravam no sistema de som e diziam: ‘estamos parando em Salvador. Cuidado pois é uma cidade muito perigosa. Não é recomendável’. As pessoas acabavam ficando no navio, diminuindo a quantidade de pessoas que visitavam a cidade.

A educação também é um outro tópico recorrente nos seus discursos. Que avaliação faz deste setor? O que fazer para aprimorá-lo?

O desenvolvimento tem de haver com a educação. Para gerar desenvolvimento, você precisa primeiro de pessoas vocacionadas, preparadas para empreender. Quem estiver mais preparado empreende melhor. Nós temos um déficit de qualidade na educação baiana que precisa ser recuperada. É um erro do governo achar que resolve o problema com os investimentos que são feitos. Tem que avaliar pelo resultado. Tem que estabelecer metas a serem atingidas pelos alunos baianos. Você mede a qualidade de ensino não é pelo investimento em internet, em prédio. Isto tudo é importante, mas o que se mede mesmo é pelo exame, como o IDEB. E nisso nós estamos mal.

Por que o Brasil não vai bem na área de educação?

Não temos universidades boas. Não há universidades brasileiras que se mantenham sempre entre as 200 do mundo. Não há uma escola de negócios brasileiros ranqueadas entre as melhores . O país precisa ter elites dirigentes. O presidente pode ser um popular, agora ele precisa ter assessores importantes . O Lula, no primeiro governo, pegou o ex-presidente do Banco de Boston. O atual entrou e fez a mesma coisa. O Aécio Neves (senador do PSDB-MG), quando era candidato, disse que levaria o Armínio Fraga, que se formou nos Estados Unidos. Precisamos ter escolas boas por aqui.

O que é necessário para se ter uma escola transformadora?

Na Bahia, o governo deveria ter feito um esforço para se ter uma grande escola de negócios. Teria mudado muita a Bahia. Tenho uma frustração. Quando Paulo Souto se elegeu governador da última vez, eu tinha vindo dos Estados Unidos, tinha estudado muita essa questão, lido muito sobre a importância das escolas de negócios na retomada dos Estados Unidos, na década de 1990 e na primeira metade desse século. Levei a ideia e ele gostou, mas não fez. Acho que o governo da Bahia poderia ter feito o esforço de montar uma escola de negócios de padrão mundial. Custa dinheiro, mas tem que fazer. Precisamos também de mais escolas de engenharia. Não é só formar engenheiros, mas profissionais que sejam diferentes.

