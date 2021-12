José Alves assume Secretaria de Turismo indicado pelo PR

O novo secretário estadual do Turismo, José Alves, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens na Bahia (Abav), afirmou estar preocupado com as obras de recuperação do Centro de Convenções. A previsão da conclusão das intervenções é em novembro, quando o equipamento vai receber o XVII Congresso Internacional de Odontologia, evento considerado importante para o trade turístico.

Esse deve ser um dos assuntos na pauta da conversa entre José Alves e o governador Rui Costa (PT), na segunda-feira, 25, para traçar as diretrizes da pasta. O novo secretário teve a nomeação publicada neste sábado, 23, no Diário Oficial do Estado, que também traz a exoneração do ex-titular da pasta, Nelson Pelegrino (PT), que retorna a Brasília para ocupar sua vaga na Câmara dos Deputados.

Alves contou que também terá encontro com Pelegrino para falar sobre as ações em andamento da secretaria. Ele contou que o objetivo de sua gestão será promover mais o estado.

"A Bahia tem 13 zonas turísticas. O Rio de Janeiro sempre foi porta de entrada, em segundo a Bahia. Queremos retomar o posto. Vamos buscar mais voos em Salvador, o retorno de transatlânticos", disse.

O nome de Alves, que é ligado ao PR, foi indicado pelo presidente estadual do partido, deputado federal José Carlos Araújo. A nomeação dele finaliza uma novela que girava em torno da titularidade da secretaria.

Inicialmente, o nome escolhido pelo governador havia sido o deputado federal José Rocha (PR), que declinou no convite feito. O comando de uma secretaria no governo era uma reivindicação antiga do PR, que chegou a ser desejado pelo prefeito ACM Neto (DEM). Além de Alves, outros dois nomes foram indicados por integrantes do partido.

Com o retorno de Pelegrino à Câmara, Davidson Magalhães (PCdoB), que ocupou a cadeira na Câmara, volta à suplência e antecipa sua saída para disputar a prefeitura de Itabuna.

Nelson Pelegrino soube da exoneração na noite da última sexta-feira, após participar da abertura do Festival do Chocolate, em Ilhéus. Ele tinha ainda uma agenda a ser cumprida na região, mas retornou à capital mais cedo. A TARDE tentou contato com o ex-secretário, mas ele não atendeu às ligações.

Trade turístico

Com experiência de 27 anos na área de turismo, José Alves tem bom diálogo com o trade turístico, o que ele acredita ser um trunfo na condução da secretaria.

"Vou conversar com todo o trade, buscar a contribuição de todos", afirma. Por conta dessa ligação, o trade turístico vê com otimismo a ida de Alves para a pasta.

O secretário aprova o projeto do governador de levar o Centro de Convenções para a Cidade Baixa. Ele afirmou que o plano do novo equipamento é fantástico e que conheceu logo no início do governo Rui.

"Quem conhece o projeto fica maravilhado. O entorno dele é importante, com o VLT, área para estacionamento, o Centro Histórico, Baía de Todos-os-Santos, atenderia aos hotéis da orla, na Barra, e, com a Via Expressa, seria possível chegar rapidamente aos hotéis de Stella Maris, Itapuã", diz.

