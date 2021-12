José Alves assume Secretaria de Turismo da Bahia

Foi empossado nesta quarta-feira, 27, na Governadoria, o novo secretário de turismo, José Alves. O até então presidente da seção baiana da Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav-ba), Alves assumiu, resgatando a esperança do trade turístico de reversão do fraco desempenho do setor nos últimos anos, resultando no fechamento de 30 hotéis, 500 bares e demissão de 18 mil pessoas, segundo dados da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentos (Febha).

No discurso de posse, o novo secretário convocou o trade a construir uma agenda positiva, buscando resgatar a posição de destaque no setor já ocupada pelo estado no Turismo brasileiro. "Vamos juntos promover o que temos de bom, nossos aspectos positivos", disse.

A promoção e a reativação do centro de convenções são as principais reivindicações do setor. "Assim como temos hoje o melhor centro de monitoramento de segurança da América Latina, também faremos tudo para ter o melhor centro de convenções", afirmou o governador Rui costa.

José Alves assume a Setur em substituição ao deputado Nelson Pellegrino que volta a assumir as atividades parlamentares em Brasília.

