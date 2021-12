Jornal diz que mordomo de Renan recebeu R$ 18,2 mil

O Globo desta sexta-feira traz reportagem sobre os garçons e auxiliares que servem o presidente do Senado, Renan Calheiros, na residência oficial. Com o título Mordomo que serve a Renan Calheiros ganha R$ 18 mil, o texto diz que o mordomo é Francisco Joarez Cordeiro Gomes recebeu, em março, R$ 18,2 mil brutos, com R$ 2,7 mil somente em horas extras.

Na casa, ainda segundo O Globo, há também os garçons Francisco Hermínio de Andrade e Djalma da Silva Lima, que receberam em março remunerações brutas de R$ 10,7 mil e R$ 11,6 mil, respectivamente. Eles servem cafezinho, água e a comida na casa.

Renan tem também dois garçons lotados na Presidência. Pertencem ao mesmo grupo de servidores terceirizados que, em setembro de 2001, conseguiu cargos de confiança para continuar atuando como garçons. O salário pago em março a Francisco das Chagas de Sousa e a João Natã Alves Moreira foi de R$ 8,2 mil.

