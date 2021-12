Jornal britânico faz pesquisa de opinião sobre impeachment

O jornal britânico The Guardian realiza uma pesquisa online sobre o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff (PT). O objetivo da publicação é saber a opinião dos brasileiros sobre o impedimento da petista. A enquete foi publicada na sexta, 13, e está entre as cinco páginas mais acessados do site do Guardian neste sábado, 14.

"Nós queremos ouvir dos brasileiros o que eles acham da atual situação. O que você pensa sobre o impeachment? O que acha que vai acontecer a seguir? Como acredita que será o final dessa situação? Está otimista sobre o futuro político do Brasil", questiona o The Guardian.

Para participar da pesquisa, entre no site da publicação (em inglês).

