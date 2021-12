Jorge Portugal recebe cargo de secretário da Cultura terça

O professor e pesquisador Albino Rubim transmite na próxima terça-feira, 6, o cargo de secretário de Cultura do Estado da Bahia ao educador, poeta e compositor Jorge Portugal.

A cerimônia acontece às 10h, no Palácio Rio Branco, na Praça Thomé de Souza, e é aberto ao público.



Nascido em Santo Amaro da Purificação, no recôncavo baiano, e formado em Letras, Jorge Portugal antecipa que sua gestão será de continuidade.

"Vou ser secretário de um projeto político que continua. Não haverá interrupção das políticas culturais vigentes. Poderemos e deveremos ampliar no que for possível, assim como o secretário Albino Rubim ampliou as políticas desenvolvidas pelo secretário Márcio Meirelles. Agora, travaremos uma luta incessante para somar mais recursos ao orçamento da Cultura", afirma Portugal, que idealizou projetos culturais e educativos como Aprovado, Tô Sabendo, Manoel Faustino e Circulador Cultural.

adblock ativo