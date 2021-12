Jorge Portugal pede exoneração da Secretaria de Cultura

O secretário de Cultura Jorge Portugal foi exonerado nesta quinta-feira, 28. De acordo com a Secretaria de Comunicação do Estado, ele enviou uma carta pedindo sua saída do cargo "por questões pessoais e profissionais". Contudo, nos bastidores fala-se que ele foi afastado da função por conta de desgastes que ele vêm sofrendo diante de críticas da classe artísticas.

Eles estariam insatisfeitos com o trabalho de assessores diretos de Portugal e chegaram a se mobilizar pedindo que ex-ministro dos governos de Lula e Dilma, Juca Ferreira, assumisse a pasta. Contudo, o governador Rui Costa (PT) não acatou o pedido e Juca Ferreira acabou assumindo a presidência da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. O desgaste envolvendo Portugal já acontece desde o início do ano.

O substituto de Portugal ainda não foi anunciado pelo governo. A expectativa é que a escolha também seja do governador, já que Portugal foi uma indicação da cota do petista. A expectativa é que a definição aconteça neste fim de semana.

