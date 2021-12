Jorge Hereda: 'Tem que separar a crise da disputa política'

Empossado na Secretaria de Desenvolvimento Social, na última sexta, o ex-presidente da Caixa Econômica Jorge Hereda se diz otimista com o Brasil, apesar do corte de R$ 69,9 bilhões no orçamento da União para 2015. Diz que a crise deve ser enfrentada com criatividade e que usará seu conhecimento em Brasília para trazer recursos para a Bahia. E faz uma alerta à classe política: que a disputa no Congresso não acabe "puxando o tapete" do Brasil.

A sua nomeação para a Secretaria do Desenvolvimento Econômico foi festejada por setores do governo, que o têm como o homem que vai abrir portas em Brasília para os investimentos. O senhor está preparado para esta expectativa toda?

Primeiro, quem abre portas em Brasília é o governador que tem prestígio muito grande com a presidente. Acho que a secretaria e o governo já têm um trabalho importante feito, de resultado. Agora, no que for possível, vou usar toda a experiência que tenho, os canais que eu tiver para ajudar o governador nesta tarefa.

Qual foi a recomendação do governador Rui Costa para a sua atuação na secretaria? Qual vai ser sua prioridade neste primeiro momento?

Eu tive uma primeira conversa com o governador e ele pediu para mim o mesmo que o Paulo (Roberto Brito Guimarães, o interino) já estava encaminhando. É o seguinte: o governador não mudou o nome da secretaria por mudar (era Indústria, Comércio e Mineração). Ele quer com a secretaria de Desenvolvimento Econômico criar uma maior sinergia dentro do governo e nas relações com os setores econômicos, no sentido de potencializar os investimentos, otimizar as condições para os recursos operacionais, de modo a que a gente tenha condição de focar a questão do desenvolvimento econômico. Acho que é um desejo do governador priorizar o desenvolvimento econômico como atividade de governo Vamos tentar, também, avançar nos investimentos em energia alternativa, na mineração, em todo o esforço que o governo fez na atração de indústrias.

Na semana passada o governador fez um périplo em Brasília atrás de recursos, não só por conta dos estragos causados pela chuva, mas para os seus projetos de governo. Como o senhor pode, concretamente, com sua experiência e trânsito no governo federal, canalizar investimentos para a Bahia?

Primeiro é preciso deixar claro que não acabou o financiamento para a infraestrutura no País. Temos vários agentes financiadores, como BNDES, a Caixa, o Banco do Brasil, que são instrumentos de fomento importantes, além de parcerias como a que foi criada entre o governo brasileiro e a China, para investimentos em infraestrutura (da ordem de US$ 53 bilhões). Acho que alternativas existem e bons projetos sempre têm possibilidade de serem financiados. O caminho é esse, a gente conseguir bons projetos. E pretendo ajudar na medida em que conheço os trâmites, uma série de executivos, empresas, que com certeza vão olhar também para a Bahia. A construção do desenvolvimento econômico é coletiva, não tem salvador da pátria.

O que o senhor pretende dizer para o empresariado baiano, neste momento de crise?

Sou uma pessoa muito otimista. Quando eu era presidente da Caixa vim a Bahia, em 2008, e havia um problema sério no mercado imobiliário. Cheguei num Salão da Ademi (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário) e disse: 'eu sou otimista, nós vamos continuar financiando e nós vamos superar esta questão'. E aconteceu. Eu acredito no Brasil. Temos, agora, uma discussão sobre as condições econômicas do País, que tem problemas, que precisa de ajustes, tem baixo crescimento, não é uma situação fácil. Mas a gente também tem uma certa mistura de luta política e análise econômica que às vezes torna a questão ainda mais complicada do que ela já é. O importante é que a gente saiba que a economia é cíclica e que nós vamos viver um ajuste, com a preocupação de que ele seja feito sem passar do ponto, para que a gente não tenha um período maior, do que o necessário, de um baixo crescimento. Pode ter uma menor confiança, talvez a postergação de investimento por alguns meses, mas não acho que o País esteja numa situação tão negativa que a gente não tenha possibilidade de gerar emprego. Temos investimentos previstos na Bahia de R$ 70 bilhões para os próximos anos. Não posso ser pessimista com um dado deste. Acho que se a gente olhar para a economia saindo um pouco desse ambiente de luta política, que aliás contamina o País, a gente pode ser um pouco mais otimista. Quando a gente tem uma crise tem que trabalhar mais, ser mais criativo e sempre oferecer melhor ambiente para que se consiga os investimentos, que podem ser um pouco menores, mais sempre vão existir se tiver bom projeto.

O seu antecessor, James Correia, chegou a dizer que a secretaria estadual da Fazendo tem tido uma postura "excessivamente conservadora", o que tem inibido investimentos na Bahia, caso da JAC Motors. O senhor falou em criatividade para enfrentar a crise. Como contornar esse conservadorismo da Fazenda?

Nunca vi secretaria da Fazenda nem ministério da Fazenda que não tenham a obrigação de preservar as condições financeiras do Estado. Então seria muito estranho que a Sefaz abrisse mão de recursos facilmente. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. O governador tem, claramente, a disposição de fazer tudo o que for possível para garantir os recursos para Bahia e a geração de empregos. Posso ver que houve muitos investimentos no Estado nos últimos anos e há protocolos de intenções de mais de R$ 70 bilhões nos vários segmentos da economia. Nisso tudo tem uma disposição da Fazenda em ter uma politica de incentivos, que é competitiva. James Correia pode comemorar porque fez uma boa gestão, conseguiu fazer um trabalho muito bom e, nesse processo, teve muita contribuição da Secretaria da Fazenda.

Como o senhor pretende desembaraçar a questão com a JAC Motors (adiou a instalação da fábrica no Estado porque a Desenbahia não liberou R$ 120 milhões)? A Foton também adiou a sua instalação...

Acho que essa preocupação com a JAC é real e vai continuar sendo. Mas eu fui presidente de um banco (Caixa) até final de fevereiro e posso dizer o seguinte: um projeto para conseguir financiamento tem que ter uma estrutura de garantias e, às vezes, um trabalho de modelagem não é simples. A depender do que tenha nessa equação, a liberação (recursos) demora um pouco. Lógico que a ideia é que a gente tenha a maior agilidade possível, a própria Caixa examinou a possibilidade de financiamento para a JAC, mas houve problemas para se chegar a uma equação que fosse viável. A gente quer que dê certo e vai continuar dando todo apoio às empresas (a JAC contratou consultoria externa para viabilizar as garantias do empréstimo junto à Desenbahia).

Divergências no Congresso têm adiado a aprovação do ajuste fiscal proposto pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Setores do empresariado consideram, por outro lado, o ajuste recessivo. O ajuste sai?

Pelo o que tenho visto e ouvido do governo federal, do ministro Nelson Barbosa (Planejamento), do ministro Levy, e da própria presidente da República, é que o ajuste é necessário neste momento para que a gente possa retomar o crescimento mais adiante. Não vi ninguém no governo federal apostando num ajuste pelo ajuste. Então, o ajuste vai ter que garantir algum investimento do governo federal para que a gente continue na trajetória de melhorar a infraestrutura no País, as concessões vão ser feitas, já tem uma anúncio programado. A próxima etapa (III) do Minha Casa Minha Vida deve sair em julho. Vai sair de uma maneira um pouco menor, mas vai sair.

As metas que foram anunciadas pelo governo não serão cumpridas. Para 2015, o corte anunciado pela Caixa no valor destinado a financiar a casa própria deve chegar a R$ 25 bilhões. Isso terá um impacto grande na construção civil, setor que mais emprega no País...

Impacta, claro. Mas também já ouvi, por exemplo, que existe possibilidade de o governo trabalhar a questão do crédito imobiliário. Como a caderneta de poupança já perdeu R$ 29 bilhões este ano, os recursos para empréstimos imobiliários ficam mais restritos. Então, está-se buscando a possibilidade de aumentar os recursos do Fundo de Garantia, porque os recursos de financiamento imobiliário até R$ 190 mil, do programa Minha Casa Minha Vida até a faixa 2 (para quem tem renda entre R$ 1.600 e R$ 3.275), nem aumentou juros nem diminuiu. Então é bom a gente colocar o problema do crédito imobiliário do tamanho que ele tem. Acho, portanto, que se for possível se conseguir mais recursos do Fundo de Garantia para uma faixa de renda atendida hoje pelo SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), você consegue os recursos necessários para manter o setor aquecido. Isto não custa para o governo nada. Não se está falando em tirar depósito compulsório (depósito que as instituições financeiras são obrigadas a fazer junto ao Banco Central de parte de suas captações em depósitos à vista ou outros títulos contábeis). Como esse depósito não é remunerado, o governo tem um custo maior para captar.

Esta é uma ideia que o senhor vai defender lá em Brasília?

Esta ideia está sendo discutida no governo federal. É uma coisa lógica, porque existem formas de se conseguir mais recursos para o setor imobiliário que necessariamente não onere o governo federal. Lógico que o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida (famílias com renda mensal bruta de até R$ 1.600) não vai ter a mesma grandiosidade de metas, neste ano, porque ele vai começar mais lento. Tem 3 milhões de unidades que foram contratadas no passado e em torno de 1,4 milhões de unidades em construção. E isso precisa ser trabalhado. Imagino que isso vai retomar o faixa 1 do Minha Casa, mas de uma maneira mais contida. Mas não tem motivos para o faixa 2 do programa não continuar. Ou seja, ajustando esta questão no SBPE é possível se manter um ambiente melhor para o crédito imobiliário. Não vai ser um ano igual aos últimos anos que nós vivemos, mas se estas medidas (de estímulo ao setor imobiliário) forem tomadas, não vai ser uma tragédias total.

E em relação à infraestrutura? Esta é uma queixa do empresariado baiano. O Estado tem problemas com portos, com estradas, aeroportos. Não há investimentos nestes setores

O que sei é que existe uma disposição do governo do Estado e do governo federal de se conseguir agilizar investimentos para infraestrutura pesada. Sabemos da importância, mas são investimentos difíceis de serem efetivados no curto prazo.

O senhor está dizendo, por exemplo, que a ponte Salvador-Itaparica vai ter mesmo que esperar?

Não me cabe dizer se a ponte vai ter que esperar. Até porque pelo que sei, a ponte é uma PPP (Parceria Público-Privada), envolve a participação de investidores privados. Empresário faz conta. Ele sabe que não investe para ter retorno em seis meses, um ano. Então, acho que se tiver as condições, o ambiente propício, isso acontece naturalmente. O Brasil tem déficit de infraestrutura tão grande, que acho que cabem outros tipos de investimentos, inclusive externos.

O TCU (Tribunal de Contas da União) apontou que o governo Dilma praticou "pedaladas fiscais" (manobras pelas quais o governo atrasou o repasse de verbas para a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil referentes a despesas com programas como o Bolsa Família, seguro-desemprego e abono salarial). O senhor sabia dessas pedaladas? Opinou ou foi decisão da área da Fazenda?

Acho lamentável que o TCU tenha usado esse termo "pedalada". Não se trata de opinar. Esse contrato que a Caixa tem com o governo federal vinha desde o governo passado, 2000, 1999 (governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB). E sempre foi um contrato válido, nunca foi considerado empréstimo. E além disso, esse contrato só diz que a instituição é contratada para fazer pagamento de benefícios sociais. Às vezes você tem o saldo, tem que remunerar o governo pelo saldo. Às vezes tem um déficit que o governo tem que remunerar quando isso ocorre. Isso sempre foi considerado como um contrato legítimo. É muito estranho que isso, agora, deixe de ser, mas a Caixa fez sempre tudo o que tinha que fazer.



O ajuste fiscal pode não sair dentro das metas estabelecidas pela equipe econômica porque encontra divergências dentro do Congresso. Que recado o senhor daria para os políticos neste momento de crise?

Não tenho que dar recado para a classe política. Eu me proponho a trabalhar junto com a equipe do governo da Bahia para o desenvolvimento econômico do Estado. Mas pessoalmente, insisto na tese de que a luta política que acontece no País, hoje, é muito ruim em todos os aspectos. A oposição, a imprensa sempre colocaram que tinha que fazer o ajuste e, na hora que a presidenta da República apresenta uma série de ajustes para o Congresso, quem dizia que era preciso ter coragem para fazer o ajuste está trabalhando contra.

Mas a própria base da presidente Dilma se opõe a algumas dessas medidas...

Mas tem que ter um limite para isso. Acho que temos que entender que tem hora que você não puxa o tapete da presidenta, puxa o tapete do País, e isso precisava ser um limite na luta política.

