Jorge Hereda é novo secretário de Desenvolvimento Econômico

O ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, 58 anos, é o novo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE). O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa, por meio da sua conta oficial no Twitter, nesta quinta-feira, 14. Hereda assume a pasta no dia 22 no lugar do interino Paulo Guimarães.

Rui, Paulo Guimarães e o novo secretário da SDE se reuniram na Governadoria, na tarde desta quinta. Através da assessoria do governo, Hereda disse: "Tenho, agora, a possibilidade de realizar um sonho que todo cidadão tem: contribuir com o seu estado em uma função estratégica". Ele já atuou em diversas secretarias no estado de São Paulo.

"Fiquei impressionado com a capacidade técnica de Paulo [Guimarães], que faz um trabalho muito bom na secretaria. Vamos firmar uma parceria para dar continuidade ao salto de desenvolvimento que a Bahia deu nos últimos anos", acrescentou Hereda.

