Joice Hasselmann derruba Eduardo Bolsonaro e assume liderança do PSL

Com 21 assinaturas, a deputada Joice Hasselmann foi nomeada líder do Partido Social Liberal (PSL), na noite desta quarta-feira, 4, na Câmara dos Deputados. Com isso, o deputado Eduardo Bolsonaro deixa o cargo de representação.

A troca ocorreu depois que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), reconheceu a suspensão da atividade partidária pelo período de um ano de 12 deputados seguidores de Bolsonaro do partido.

A deputada já tinha assumido a liderança do partido antes, porém, caiu após articulação que colocou Eduardo Bolsonaro no posto.

O racha no PSL ocorreu desde que Jair Bolsonaro pediu a um seguidor para esquecer o partido, pois o presidente da legenda, Luciano Bivar, estaria queimado "para caramba". Após isso, uma crise se instaurou no partido, que ficou dividido entre apoiadores de Bolsonaro e de Bivar.

adblock ativo