John Kerry ressalta trabalho climático com Brasil

O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, destacou nesta terça-feira, 13, o trabalho que os EUA e o Brasil têm desempenhado em questões climáticas. "Estou feliz em ver que o comprometimento do Brasil com o meio ambiente continua até hoje", disse, em declaração conjunta com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antônio Patriota.

Kerry citou como avanços do Brasil a redução do desmatamento e investimentos em energias renováveis. Ele também afirmou que os dois países precisam se associar para tornar viável um acordo climático que possa ocorrer em 2015. "O Brasil e Estados Unidos formam uma parceria dinâmica e notável", resumiu. "Elos crescentes entre o Brasil e os EUA são uma das parcerias essenciais do século XXI."

Kerry também destacou que o país reconhece o crescente papel que Brasil tem assumido no cenário internacional e agradeceu a liderança brasileira na missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti, onde atuam 1.400 militares. Ao fim da declaração, o secretário de Estado dos EUA disse ainda que é importante que o Brasil tenha presença forte na Organização dos Estados Americanos (OEA).

