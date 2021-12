Jogos da Copa 2014 promovem recesso extraoficial para deputados

Oficialmente, não há recesso durante a Copa do Mundo na Assembleia Legislativa. Apenas meio expediente nos dias de jogos do Brasil ou das partidas realizadas na Arena Fonte Nova, segundo o presidente, Marcelo Nilo (PDT).

Mas na prática hoje é o último dia de votações antes da apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que declara o recesso regimental do meio do ano.

"A Assembleia não para. Dias de jogos do Brasil e na Bahia vai funcionar até o meio-dia", afirma o presidente. As datas da primeira fase do Mundial 2014, porém, coincidem com dias de sessões em três oportunidades: 16 (Alemanha x Portugal, em Salvador), 17 (Brasil x México) e 25 (Bósnia Herzegovina x Irã, em Salvador).

O líder do governo na Assembleia, deputado Zé Neto (PT), assegura que a intenção é não parar as atividades antes do recesso previsto no regimento. "Quero votar amanhã (nesta terça, 10) a regulamentação da Região Metropolitana de Salvador e um outro projeto sobre os servidores", afirma o petista, sem detalhar os próximos projetos a serem apreciados.

O otimismo de Zé Neto e do próprio Marcelo Nilo, todavia, não encontra amparo nas práticas usuais da Assembleia Legislativa. Com as terças e quarta-feiras destinadas a votações, a única data possível até julho é o dia 18 - após dois dias de recesso oficioso com jogos em Salvador no dia 19 e do Brasil, no dia 17.

Nilo, entretanto, encontra uma solução. "Se tiver jogo na terça, votamos na quarta", garante. O complicado é atrair os deputados após dois dias de convocação para assistir aos jogos, conforme sugere um deputado, que prefere o anonimato.

Ineditismo

Na avaliação do líder da oposição, Elmar Nascimento (DEM), o ineditismo de uma Copa realizada em Salvador é uma questão a ser debatida. "É uma coisa que nunca aconteceu. Vamos ver como vai ser", sugere Nascimento.

O oposicionista disse ainda não prever um eventual calendário de votações antes da votação da LDO. "O líder do governo não tratou do assunto", reclama Nascimento. "Para ter recesso, tem que votar a LDO", frisa.

O recesso oficioso ganha ainda o reforço do São João, cujo feriado do dia 24 cai numa terça-feira - seguido por um jogo na quarta e antecedido pelo feriadão de Corpus Christi (19).

Em ano eleitoral, nada melhor do que tempo livre de sessões para visitar as bases e conciliar o prazer do forró com o labor de angariar votos. Principalmente no interior, onde as festas juninas esquentam o inverno baiano. Tudo isso sem perder nenhum centavo do salário de mais de R$ 20 mil.

Por mais que neguem - e a negativa é unânime - que haverá uma antecipação do recesso de julho na Assembleia, apenas o calendário de jogos da Copa do Mundo já mostra o contrário. Entre hoje e a votação da LDO, muita coisa acontece no Brasil. Menos no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia.

