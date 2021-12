Joesley Batista, dono da JBS, está internado em SP

O empresário Joesley Batista, sócio da holding J&F, que controla a JBS, está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do hospital, Batista foi atendido na noite da terça-feira, 27, com fortes dores no nervo ciático. Ele acabou sendo internado para exames e tratamento com medicamentos.

Ainda segundo o Albert Einstein, Batista não autorizou a divulgação de qualquer informação sobre seu tratamento.

Não há previsão de alta para o empresário, que assinou uma colaboração premiada denunciando o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves por corrupção.

