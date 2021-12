Joceval Rodrigues será líder do governo na Câmara

O prefeito eleito ACM Neto adiantou, nesta sexta-feira, 14, que o vereador Joceval Rodrigues será o futuro líder do governo na Câmara. A nomeação recompensa o PPS, partido que apoiou Neto desde o primeiro turno mas não foi contemplado no primeiro escalão.

"Recebi essa missão com a consciência de que esta é uma missão de muita responsabilidade para o bom andamento do governo. Quero dialogar com todos e manter uma interação com a base e com a oposição", afirmou o vereador, minimizando o fato de o prefeito eleito não ter uma maioria ampla na Câmara.

Joceval Rodrigues terá como parceiro na articulação política o hoje presidente da Câmara, Pedro Godinho, que não renovou o mandato. Godinho assume a Assessoria de Assuntos Institucionais.

"Como sou neófito em cargo de liderança, não podia ter um parceiro melhor. Godinho é uma pessoa experiente e conhece bem a Casa", elogiou Rodrigues.

Projeto Salvador - Um encontro na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (Ufba) reuniu, nesta sexta, representantes de entidades civis e vereadores eleitos para debater o Projeto Salvador, elaborado com a contribuição das associações para discutir o desenvolvimento urbano.

O processo de aprovação do PDDU da Copa e da Lei de Ordenamento e Uso do Solo (Louos), quarta-feira, foi criticado pelos parlamentares que atenderam ao convite do Instituto dos Arquitetos.

"Um desrespeito à cidade", opinou Waldir Pires (PT), sobre a falta de discussão da matéria. Participaram do encontro Aladilce Souza (PCdoB), Ana Rita Tavares (PV), Fabíola Mansur (PSB), Hilton Coelho (PSOL) e Duda Sanches (PSD). Os vereadores Edvaldo Brito (PTB), Carlos Muniz (PTN) e Léo Prates (DEM) não compareceram.

