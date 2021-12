Joaquim Barbosa não descarta candidatura política

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, admitiu nesta segunda-feira, 14, a possibilidade de lançar uma candidatura política no futuro, após deixar a corte.

"Não tenho no momento nenhuma intenção de me lançar candidato à Presidência da República. Pode ser que no futuro", disse Barbosa a jornalistas em evento na PUC-RJ.

"Sempre tive carreira técnica. Agora, no dia que deixar o Supremo, como entrei muito jovem, ainda terei muito tempo para refletir sobre isso", acrescentou.

A popularidade de Barbosa cresceu devido à sua atuação no processo de julgamento da ação penal do mensalão, no qual foi relator, e seu nome chegou a aparecer em algumas pesquisas de opinião para as eleições do ano que vem para presidente.

Barbosa tem 59 anos e o limite para permanecer no STF é de 70, mas ele disse que acredita ser "muito difícil" continuar no Supremo até os 70 anos de idade.

Ao ser questionado sobre os nomes dos pré-candidatos que se apresentam no momento, Barbosa disse que o "quadro político partidário do Brasil não me agrada nem um pouco".

O presidente do STF defendeu durante sua palestra a realização de uma reforma política no país e destacou em outros pontos o número excessivo de partidos, além de se posicionar contra o voto obrigatório.

adblock ativo