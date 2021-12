Joaquim Barbosa é questionado por compra de imóvel nos EUA

O representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Conselho Nacional do Ministério Público, Almino Afonso, pediu uma investigação sobre a compra de um apartamento em Miami pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. De acordo com a Folha, Barbosa abriu a empresa Assas JB Corp., no Estado da Flórida, nos Estados Unidos, para adquirir um imóvel em 2012. Com isso, ele teve benefícios fiscais.

Almino Afonso diz que Barbosa infrigiu a Lei Orgânica da Magistratura (Loman) por ser proprietário da empresa. Pela legislação, um magistrado não pode ser diretor ou sócio-gerente de empresa.

O representante da OAB também pediu que o Ministério Público apure o fato do imóvel funcional usado por Barbosa constar como endereço da sede da empresa, o que não é permitido pelo decreto que rege a ocupação de móveis funcionais.

O apartamento comprado por Barbosa tem 73 m² e é avaliado entre R$ 546 mil e R$ 1 milhão.

