João Santana e sua mulher sabiam de origem espúria de dinheiro, diz PF

A Polícia Federal acredita que o marqueteiro baiano João Santana e sua mulher, Mônica Moura, além de Zwi Skornicki, sabiam da origem espúria do dinheiro dos pagamentos no exterior. A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira, 22, em coletiva da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal para explicar a nova fase da Operação Lava Jato, batizada de Acarajé.

"Há indícios contundentes que eles tinham conhecimento da origem espúria do dinheiro", disse o delegado da PF, Filipe Hilli Pace. De acordo com ele, foram identificadas transações de dinheiro no exterior envolvendo duas offshores, uma delas atribuídas a João Santana.

A investigação partiu de um contrato com a assinatura da esposa do marqueteiro, justificando essa movimentação financeira. Segundo a PF, essa negociação era ilícita e a suspeita é que estaria relacionada ao pagamento de propinas por corrupção na Petrobras.

Apesar de João Santana ter atuado na campanha da presidente Dilma Rousseff, o delegado ressaltou que a PF não investiga crime eleitoral e, sim, os beneficiários deste esquema de corrupção. Acredita-se que João Santana recebeu o dinheiro por ter ligação com o PT, mas não fica claro o serviço prestado por ele para receber os valores.

Exterior

A força-tarefa da Lava Jato encontrou evidências de que entre 25 de setembro de 2013 e 4 de novembro de 2014 o operador de propinas Zwi Skornicki - preso nesta segunda - efetuou a transferência no exterior de pelo menos US$ 4,5 milhões por meio de nove transações para João Santana.

Em outra frente, a PF também rastreou pagamentos de offshores ligadas à Odebrecht para a Shellbill que totalizaram US$ 3 milhões entre 2012 e 2013. Segundo dados obtidos do Citibank, os depósitos eram feitos com base em contratos 'ideologicamente falsos'.

O delegado Filipe Hille Pace explicou que a tentativa de esconder esse dinheiro em contas no exterior chamou a atenção da Polícia Federal. "Por que uma pessoa que recebeu tantos recursos no Brasil legalmente (mais de R$ 150 milhões) precisaria esconder valores significativamente menores (US$ 7,5 milhões)? Então, trabalhamos com a hipótese da origem ilícita desses recursos", disse.

Diante das provas, foram expedidos mandados de prisão preventiva do marqueteiro e de sua esposa, mas eles não foram detidos porque estão na República Dominicana. Eles são acusados de crime de lavagem de dinheiro.



O advogado do publicitário, Fábio Toufic, vai divulgar um comunicado na tarde desta segunda sobre a posição de João Santana em relação à operação da PF, além de falar sobre o retorno dele e de sua esposa ao Brasil.

Outros beneficiários

A offshore controlada pelo engenheiro Zwi Skornicki também teria feito depósitos em favor de Pedro Barusco e Renato Duque, ex-funcionários da Petrobras envolvidos no escândalo.

Na coletiva, a PF disse que as investigações apontam novas provas de provável envolvimento de Marcelo Odebrecht em novos delitos, como o controle sobre os pagamentos feitos no exterior por meio de offshores.

O empresário, segundo a investigação, geria as contas por intermédio de pessoas subordinadas a ele e ligadas, direta ou indiretamente, à empreiteira Odebrecht.

Durante a ação em Salvador, os policiais federais prenderam Maria Lúcia Guimarães Tavares, secretária de executivos da Odebrecht. De acordo com o delegado Filipe Pace, ela criou uma planilha que registrava o pagamento de propina, os acarajés, que é como os envolvidos se referiam aos valores pagos.

Essa planilha foi encontrada em um e-mail secreto que a PF disse que o executivo da Odebrecht Fernando Miggliaccio da Silva mantinha. De acordo com a investigação, ele teria enviado o documento do e-mail institucional dele para esse outro endereço.

Fernando é apontado pela PF como o "verdadeiro operador da Odebrecht". Foi expedido um mandado para a prisão dele nesta ação, mas que não foi cumprido, já que ele está no exterior.

O procurador Carlos Fernando dos Santos Lima diz que há indícios que a Odebrecht transferiu alguns funcionários para o exterior com o intuito de dificultar as investigações. "Foi identificado que essa empresa vem sistematicamente retirando os funcionários, algumas alvos dessa ação, do alcance das autoridades brasileiras, transferindo para o exterior. Isso caracteriza obstrução da justiça", explica.

