João Santana e mulher são presos após desembarcar no Brasil

O publicitário João Santana desembarcou nesta terça-feira, 23, no Aeroporto de Cumbica, em São Paulo. Ele e a mulher, Mônica Moura, estavam na República Dominicana a trabalho, mas decidiram retornar ao Brasil um dia após ter a prisão decretada pela Justiça.

O casal chegou em um voo vindo de Punta Cana. Eles estavam acompanhados do advogado Fábio Toufic e foram presos por policiais federais, que aguardavam o casal no aeroporto. Em seguida, eles foram levados em um avião da Polícia Federal para Curitiba, onde se concentram as investigações da operação Lava Jato.

Antes de deixar a República Dominicana, Santana renunciou à sua função na campanha de reeleição do presidente do país. Ele negou que os US$ 7,5 milhões que ele mantém em contas no exterior tenha origem ilícita.

Em carta divulgada, o publicitário falou em "perseguição". Ele atuou nas campanhas da presidente Dilma Rousseff, em 2010 e em 2014, e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2006.

Bahia

Durante a operação nesta segunda, policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do publicitário no Corredor da Vitória, em Salvador, e em Camaçari, na Região Metropolitana. Os policiais também prenderam Maria Lúcia Guimarães Tavares, secretária de executivos da Odebrecht, na capital baiana. Ela é acusada de criar planilha de pagamentos de propinas que a PF alega que foram feitos pela construtora, inclusive para João Santana.

Além dessa prisão, a PF também cumpriu um mandado de condução coercitiva e outros cinco de busca e apreensão na Bahia.

