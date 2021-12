João Santana e Mônica Moura estão em prisão domiciliar

O ex-marqueteiro João Santana e sua esposa, Monica Moura, foram vistos no saguão de embarque do Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, na noite deste sexta-feira, 6. Eles começam a cumprir pena domiciliar na Operação Lava Jato. Os dois deixaram o prédio da Justiça Federal em Curitiba pela tarde depois de colocarem tornozeleiras eletrônicas, com as quais passam a ser monitorados.

O casal de marqueteiros das campanhas presidenciais de Lula (2006) e Dilma (2010/2014) João Santana e Mônica Moura começou a usar tornozeleira eletrônica nesta sexta, após passarem 160 dias em regime fechado. Ambos foram condenados pelo juiz federal Sérgio Moro pelos crimes de lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato.

Após acordo de delação premiada, a pena de sete anos e seis meses em regime fechado inicialmente imposta ao casal foi substituída por um ano e seis meses em prisão domiciliar com uso do dispositivo.

Após o período, a pena começa a ser relaxada, com mais um ano e seis meses com recolhimento domiciliar noturno, finais de semana e feriados e com prestação de serviços à comunidade por 22 horas mensais. Por fim, por mais um ano, a pena segue nos mesmos termos, mas já sem o monitoramento.

