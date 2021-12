'João Roma é o futuro da Bahia', diz Bolsonaro durante evento em Amargosa

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teceu elogios ao ministro da Cidadania e possível postulante ao governo baiano em 2022, João Roma (Republicanos). Na manhã deste domingo, 20, durante encontro de Roma com lideranças políticas em Amargosa, na fazenda do ex-prefeito Rosalvinho, Bolsonaro apareceu em uma videochamada e saudou o aliado.

"Meus amigos da Bahia, um grande abraço a todos vocês. Parabéns pela liderança aí do João Roma. Queremos o melhor do Brasil. Ninguém melhor do que eu para expressar o que gostaríamos que acontecesse com a nossa Bahia. Esse estado que é um país. Quem sabe na próxima oportunidade eu me faça presente para conversar com vocês aí. Mas o João Roma é o cara, é o futuro da Bahia com toda certeza", afirmou.

Roma é visto como a aposta de Bolsonaro para tentar criar um palanque forte para a reeleição em 2022 em um dos estados em que obteve o pior desempenho na sua eleição em 2018. Roma foi indicado ao Ministério da Cidadania em fevereiro deste ano e deve disputar o pleito estadual contra seu ex-aliado, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (DEM), com quem rompeu após o aceite da posição no governo Bolsonaro.

