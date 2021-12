João Roma destaca redução dos cortes de recursos do Sistema S

A aprovação da Medida Provisória (MP) 932/20, que reduz no período de pandemia as contribuições devidas pelas empresas para financiar o Sistema S foi considerada uma vitória para o deputado federal João Roma (Republicanos). O texto aprovado prevê corte de 50% das contribuições em abril e maio.

Com isso, a aprovação garante a manutenção dos repasses integralmente no mês de junho. A medida alcança as contribuições cobradas pela Sescoop (setor de cooperativas), Sesi e Senai (indústria), Sesc e Senac (comércio), Sest e Senat (transporte) e Senar (rural). Como líder em exercício do Republicanos, Roma participou da votação e orientou voto favorável à proposta.

"Desta forma, conseguimos garantir que o Sistema continue operando sem grandes impactos, pois sabemos que ele tem prestado um serviço muito importante e será uma ferramenta crucial para a retomada da economia brasileira, uma vez que ele não só capacita nossos brasileiros, como também tem uma rede estruturada em todo o território nacional", disse o deputado.

Ele destacou que as instituições que compõem o Sistema S cumprem um importante papel de desenvolvimento social, formação cidadã, apoio à cultura e incentivo à educação, garantindo aos que mais precisam qualificação e capacitação técnica para a atuação em diversos setores.

