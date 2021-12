João Henrique oficializa filiação ao PP

O prefeito João Henrique Carneiro se filiou ao PP (Partido Progressita) na manhã deste sábado no Hotel Mercure, localizado no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Participaram da cerimônia o governador Jaques Wagner (PT), o futuro chefe Casa Civil da prefeitura João Leão, o secretário de Relações Institucionais, Cezar Lisboa, e a esposa do prefeito e deputada estadual Maria Luiza Carneiro.

A ausência de vereadores e parlamentares do PT e do PCdoB ao ato de filiação deixou evidente que os dois partidos governistas não estão dispostos a repetir, na esfera municipal, o alinhamento político que têm com o PP no Estado e no governo federal. Nem mesmo a presença do governador, que compareceu para "abençoar a entrada de João ao PP" – reeditando declaração dada por ele na última eleição para prefeito, ao subir nos três palanques aliados (PT, PMDB e PSDB) – deu garantias de que, na disputa de 2012, a base marchará unida.

Wagner, que só chegou na metade do evento, manteve o discurso de trabalhar por uma candidatura unificada em Salvador. Mas deixou claro que essa é uma decisão do Diretório Municipal. "Se vai ou não vai acontecer, não sei Em 2008 não aconteceu". E frisou que vai respeitar as instâncias partidárias e não vai fazer imposições. "Não meto a mão naquilo que não é meu. A direção dos partidos é a direção dos partidos".

Crescer o bolo antes de dividir - Ao lado do ministro das Cidades e presidente estadual do PP , Mário Negromonte, do futuro chefe da Casa Civil da prefeitura, deputado João Leão, e do prefeito, o governador assegurou apoio à administração de João Henrique, por meio de projetos e recursos estaduais e federais, e alertou os partidos aliados – incluindo o PP, que como o PT e PCdoB não descartam disputar a prefeitura – que é melhor continuar crescendo do que dividir o bolo. "É claro que é legítimo qualquer partido, de qualquer município, querer crescer e apresentar seus candidatos. Mas lembro sempre que a vaidade individual tem de ser menor do que a vaidade coletiva, para a gente fazer a caminhada que estamos fazendo", disse Wagner , frisando que irá trabalhar para a base marchar junta. "Se não conseguir mais uma vez, eu vou ter que administrar como ocorreu em 2008", pontuou.

O prefeito João Henrique, após receber a benção do pastor da Igreja Batista, Átila Brandão, recorreu a passagem bíblica (livro dos Romanos) para dizer que as autoridades públicas "são escolhidas pela vontade de Deus" e, ao relacionar o governador a uma "escolha Divina", mandou recado aos adversários: "Não adianta ninguém tentar intrigar o PP e o governador. Se Deus escolheu o governador Jaques Wagner para governar a Bahia, nós somos obedientes à vontade de Deus", esbravejou João, que encerrou o discurso com a máxima: "os cães ladram, mas a caravana passa". Ao dar boas vindas ao prefeito, o ministro Mário Negromonte disse que o PP chega com a missão de ajudar a administrar Salvador e com a disposição de “agregar” todos os partidos da base.

