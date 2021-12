João Henrique já pensa em 2016, mas tem dívida de R$ 5 mi

Mais um capítulo envolvendo as contas do ex-prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro (sem partido), veio à tona nesta quarta-feira, 8, uma semana após a Câmara Municipal de Vereadores acatar o parecer que rejeita as contas dos quatro últimos anos de sua gestão, entre 2008 e 2012. O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) afirma que João deve mais de R$ 5 milhões ao erário, entre multas e ressarcimentos não honrados. Caso conteste a dívida e se recuse a pagar, não poderá concorrer às eleições de 2016, o que estaria em seus planos.

Ao todo, de acordo com o relatório do TCM, são 11 multas, que somam R$ 201.715, e 26 ressarcimentos, no total de R$ 5.029.775,42. Neste último grupo está, por exemplo, uma auditoria especial sobre os gastos com publicidade, no valor de R$ 2.908.200,77.

Em entrevista ao Portal A TARDE nesta quarta, ele falou sobre a possibilidade de se candidatar novamente à disputa eleitoral em Salvador, para vereador ou prefeito. Esta dívida teria de ser sanada até o dia 5 de julho de 2016, prazo para o registro dos candidatos no TRE. Se ele não pagar o que deve, não poderá concorrer às eleições, conforme explicou o advogado Ademir Ismerim.

"Apenas com as contas rejeitadas, a inelegibilidade (que aumentou para 8 anos, de acordo com a Lei da Ficha Limpa) pode ser superada desde que se comprove que não houve ato de improbidade ou malversação dos bens. Quem vai dizer isto é o Tribunal Eleitoral no momento de apreciação do registro. Aqueles condenados com multa que questionarem provavelmente não terão a candidatura aprovada", explica Ismerim.

Em resposta às contas rejeitadas, o ex-prefeito afirmou que o TCM utilizou "dois pesos e duas medidas" para analisar casos semelhantes.

Ele se compara a políticos brasileiros que foram perseguidos e exilados durante o Regime Militar, como João Goulart, Leonel Brizola, Juscelino Kubitschek, Miguel Arraes e Fernando Gabeira.

"Os mesmos procedimentos contábeis que o Tribunal de Contas realizou em outras cidades foram aprovadas com ressalvas. O Tribunal e a Câmara Municipal são dois coletivos que tentaram me tirar da política. Foi uma armação", acusa ele.

Um dos pontos contestados por ele é o fato de se tornar inelegível após ter as contas rejeitadas.

"Isso não deveria recair sobre o gestor macro (prefeito) mas, neste caso, sobre o gestor da pasta de Educação (na época, o atual deputado João Carlos Bacelar). É humanamente impossível o prefeito de uma cidade como Salvador, que tem 3 milhões de habitantes, saber tudo o que se passa dentro das secretarias".

Cobrança nos estacionamentos

Em meio à polêmica sobre a cobrança nos estacionamentos dos shoppings de Salvador, João Henrique resolveu sair em defesa dos trabalhadores e entrou com uma representação no Ministério Público do Trabalho (MPT), na última segunda-feira, 6, pedindo a anulação da cobrança para este público.

Durante a entrevista, ele também criticou o acordo feito entre a atual gestão municipal e os estabelecimentos e comparou a situação de Salvador com outras capitais no Brasil e no mundo.

Na representação, enviada ao Procurador-Chefe do MPT, Alberto Balazeiro, o ex-prefeito cita o artigo 468 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para coibir a cobrança aos trabalhadores.

Segundo este artigo, só é possível alterar as condições estipuladas nos contratos individuais de trabalho se houver consentimento de ambas as partes. Caso haja mudanças, elas não podem resultar em prejuízos diretos ou indiretos ao empregado.

Por isso, a cobrança iria de encontro a esta determinação, já que os trabalhadores estariam gastando de 10% a 20% de seus salários para o pagamento.

"Isto é uma quebra desrespeitosa da CLT. O que se está praticando com os trabalhadores é uma ilegalidade", alerta.

"Acordo pífio"

Apesar do foco nos trabalhadores, João Henrique também condenou o acordo feito entre a prefeitura e os shoppings que, em contrapartida à emissão de um segundo alvará para a cobrança de estacionamento - considerada uma segunda atividade comercial -, terão de realizar intervenções viárias no entorno e construir seis Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI).

"Cada shopping vai faturar, em média, R$ 500 mil para dar quase nada em troca. Além de não ficar claro se eles serão responsáveis pela manutenção dos centros, estas pequenas intervenções serão engolidas pelo crescimento da frota de veículos. Foi um acordo pífio", enfatizou.

Já em relação ao argumento dos estabelecimentos sobre as pessoas que agiam de "má fé" e estacionavam seus veículos durante o horário comercial sem a intenção de consumir no shopping, ele afirma que há soluções, como aconteceu nas cidades de Aracaju e Maceió.

"Aracaju conseguiu controlar esse fluxo obrigando o consumidor a apresentar nota fiscal, com hora de entrada e saída em cada loja. Mesmo que a pessoa não compre nada, ela pode pedir o registro de sua permanência na loja".

