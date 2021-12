João Henrique é condenado a devolver R$ 57 mil

Enquanto se preocupava em dar entrada em representação no Ministério Público Estadual na ação contra o aumento de 15,35% na conta de energia elétrica da Bahia, o ex-prefeito de Salvador João Henrique Carneiro (PSL) recebeu mais uma multa determinada pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).



Desta vez, João deve ressarcir R$ 57,82 mil ao município, "em razão de irregularidades no repasse de recursos à Associação dos Amigos de Praia Grande de Ilha de Maré e Adjacências, no exercício de 2010", disse o TCM.



O órgão explicou que embora tenha recebido R$ 63 mil, a associação só conseguiu comprovar despesas de pouco mais de R$ 5.700. No julgamento realizado nesta terça-feira, 22, no TCM, o gestor, conforme a assessoria de comunicação do órgão, "se limitou a anexar documentos, no entanto, deixou em aberto as comprovações de despesas pendentes". Cabe recurso da decisão.



Atividades



A subvenção deveria ter sido usada no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Peti, que beneficiaria 200 crianças e adolescentes, "proporcionando-lhes a participação em atividades de reforço escolar, socioeducativas, esportivas e de lazer".



O advogado Celso Castro, que defende o ex-prefeito nas quatro rejeições de contas, disse que até a tarde de ontem não havia sido procurado para tratar do caso.

