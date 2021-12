João Henrique deve disputar prefeitura em aliança PP-PTN

O vice-governador João Leão (PP) confirmou que seu partido está negociando uma aliança com o PR e o PTN e deve lançar uma chapa para a prefeitura de Salvador formada pelo ex-prefeito João Henrique Carneiro (PR) e Cláudio Silva (PP), ex-superintendente da Sucom (na gestão de Carneiro). "Nós temos candidato a prefeito, que é Cláudio Silva e estamos sentando com dirigentes de outros partidos para fazermos ampla coligação".

Indagado se confirma a dobradinha João/Cláudio, sorriu afirmativamente. "Na vida política tudo é possível. Veja que estou aqui, hoje com o meu amigo Geddel Vieira Lima. Quem diria que isso seria possível? Estamos aqui convivendo civilizadamente, muito bem", disse.

Em relação ao município de Lauro de Freitas, que já governou como prefeito e onde tem base eleitoral, chegou a brincar que não seria absurdo considerar uma coligação com o grupo da deputada federal Moema Gramacho (PT), pré-candidata à prefeitura de Lauro. Adversários políticos, embora convivam no governo Rui Costa, que os dois apoiam, João Leão e Moema não fecharam nenhum aliança com vistas à eleição de prefeito deste ano. Mas Leão fez questão de provocar: "Ainda não. Quem sabe?".

O PP e o PR fazem parte da base de sustentação do governador Rui Costa, cujo partido o PT pensa em não lançar candidato a prefeito e apoiar a candidata do PSB, Lídice da Mata ou a do PCdoB, Alice Portugal. Outro nome da base de Rui que disputará a eleição de prefeito é o polêmico deputado Pastor Isidório de Santana, do PDT. Todos vão enfrentar o prefeito ACM Neto (DEM), que disputará a reeleição como favorito.

