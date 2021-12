João Henrique deve anunciar filiação ao PSL de olho em 2014

Depois de passar por PDT, PMDB e PP, o ex-prefeito João Henrique deverá ter como novo abrigo o pequeno PSL - Partido Social Liberal. As conversas com o partido já estão adiantadas e João já tem a garantia de disputar o cargo que quiser pelo partido, além de assumir o controle das executivas estadual e municipal da legenda.

As condições foram negociadas em reunião de João com o presidente nacional do PSL, Luciano Bivar. O encontro também contou com a presença do ex-secretário municipal de Educação Calos Soares, aliado de primeira hora do ex-prefeito, e da mulher do prefeito, a ex-secretária de Saúde Tatiana Paraíso. Soares já é filiado ao partido, sendo segundo tesoureiro do PSL. Já Tatiana deverá se filiar ao mesmo partido do marido e poderá disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa.



O presidente estadual do PSL, Antônio Vasconcelos, Toninho, avalia que João Henrique poderá ser um grande puxador de votos caso se candidate a deputado federal: "Creio que ele terá ao menos 150 mil votos em Salvador". O PSL vai disputar as eleições de 2014 numa frente formada com os também nanicos PSDC, PRP, PEN e PTdoB.

