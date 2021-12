João e Bacelar são condenados por contrato de R$ 30 mi

Um contrato de R$ 30 milhões firmado no ano passado entre a Secretaria Municipal da Educação e a Fundação Escola de Administração (FEA), da Universidade Federal da Bahia, considerado irregular, levou o Tribunal de Contas dos Municípios, nesta quarta-feira, 17, a multar em R$ 30 mil o ex-prefeito João Henrique Carneiro e o titular da pasta da Educação da gestão passada, secretário João Carlos Bacelar (que permanece na administração atual do prefeito ACM Neto). Cabe recurso da decisão.

O órgão também determinou a devolução, pelos dois, de R$ 770 mil do convênio e remeteu o relatório, aprovado por unanimidade pelos conselheiros, para a promotora Rita Tourinho do Ministério Público Estadual, que havia solicitado do TCM um parecer técnico sobre o contrato.

Seis auditores do Tribunal examinaram detalhadamente o convênio, enviando o resultado do trabalho para o relator da matéria, conselheiro Fernando Vita, que endossou integralmente o trabalho dos servidores.

Irregularidades

Entre as irregularidade apontadas estariam a contratação irregular por dispensa de licitação da FEA, serviços executados em desacordo com o estabelecido em contrato, terceirização irregular de mão de obra no montante de R$ 4,2 milhões, ausência de comprovação das despesas executadas pelas empresas subcontratadas no valor de R$ 770,7 mil, fragilidade na composição dos custos dos serviços contratados, subcontratação irregular em dispensa de licitação com base no art. 24, XIII, da Lei 8.666/93, no montante de R$ 888 mil.

Entre os programas pagos e que não se encontrou comprovação de execução, estão um de capacitação em informática (que seria realizado pelo Digital Instituto ao custo de R$ 100 mil) e o gasto com da locação de veículos (junto à Mais Veículos Comercial por R$ 468 mil).

No seu voto, o conselheiro Vita assinala que "o conjunto de irregularidades detectadas" aponta "para a violação dos princípios da legalidade e moralidade , impondo-se, por via de consequência, a punição do gestor".

Defesa

O advogado Celso Castro, que defende o ex-prefeito João Henrique Carneiro, disse que vai recorrer da sentença e mostrou-se surpreso com o fato de o TCM ter optado por notificar os acusados por edital publicado no Diário Oficial do Estado, ao invés de pessoalmente (como queria o Ministério Público de Contas, embora o conselheiro Vita tenha contra-argumentado que a notificação por edital é prevista pelo TCM). Com isso, diz Castro, o ex-prefeito teve restringida sua defesa.

Reclamou também que o Tribunal não diferencia os ordenadores de despesa dos agentes políticos. "Não se pode responsabilizar um prefeito por tudo. Ele não tem condição de saber de todos os gastos da gestão".

adblock ativo