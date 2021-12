João Durval recebe alta médica e deixa o hospital

O ex-senador e ex-governador João Durval recebeu alta no final da manhã desta segunda-feira, 20, após passar oito dias internado no Hospital da Bahia, em Salvador. Segundo a assessoria da unidade hospitalar, ele deixou a unidade de saúde com excelente estado clínico.

João Durval deu entrada no hospital no último domingo, 12, com uma fratura no colo do fêmur esquerdo em decorrência de uma queda. Ele foi submetido a uma cirurgia ortopédica (osteossíntese do colo do fêmur) por volta das 10h30 da segunda, 13, e apresentou quadro de saúde estável. A operação foi realizada sem intercorrência, de acordo com o boletim médico.

Na quarta, 15, João Durval foi transferido da Unidade de Terapia Semi-Intensiva para uma unidade de internação aberta (apartamento). Conforme o hospital, o ex-parlamentar também foi submetido a um programa de fisioterapia.

adblock ativo