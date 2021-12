João Durval passa bem e é transferido para o quarto

O ex-senador e ex-governador João Durval Carneiro, de 86 anos, foi transferido nesta quarta-feira, 15, da Unidade de Terapia Semi-Intensiva para a unidade de internação aberta (apartamento) do Hospital da Bahia, onde está internado desde o domingo, 12.

O hospital informa ainda que seu quadro de clínico é estável, se alimenta normalmente e está sendo submetido a programa de fisioterapia. No entanto, ainda não há previsão de alta médica.

João Durval deu entrada na unidade hospitalar com o quadro de fratura no colo do fêmur esquerdo, após uma queda. Na segunda, 13, depois de uma avaliação, ele foi submetido a uma cirurgia ortopédica (osteossíntese do colo do fêmur).

