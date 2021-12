João Durval passa bem após cirurgia ortopédica

O quadro clínico do ex-governador da Bahia João Durval Carneiro, de 86 anos, está evoluindo bem nesta terça-feira, 14, de acordo com boletim divulgado pelo Hospital da Bahia nesta tarde. O pai do ex-prefeito João Henrique passou por cirurgia ortopédica nesta segunda, 13.

Segundo a unidade de saúde, a operação foi realizada sem intercorrência. O ex-governador foi internado com urgência no domingo apresentando fratura no colo do fêmur esquerdo em decorrência de uma queda.

Nesta terça, ele está lúcido e respira sem ajuda de aparelhos, além de se alimentar normalmente, diz o boletim. De acordo com o hospital, João Durval, que está internado na UTI, já está liberado para sentar.

A previsão é que ele seja transferido ainda nesta terça para a Unidade de Terapia Semi-Intensiva.

adblock ativo