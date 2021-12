João Doria (PSDB) é eleito prefeito de São Paulo em 1º turno

O candidato do PSDB à prefeitura de São Paulo, João Doria, foi eleito para o cargo neste domingo, 2. Com 95,47% dos votos apurados, ele teve 53,40% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou o atual prefeito, Fernando Haddad (PT), com 16,67%. Na sequência aparecem Celso Russomanno, do PRB, com 13,58%, Marta (PMDB), com 10,13%, e Luiza Erundina (PSOL), com 3,16% dos votos. Brancos e nulos totalizaram 5,27% e 11,33%, respectivamente.

É a primeira vez que uma eleição na capital paulista é decidida ainda em primeiro turno. Em 1988, Luiza Erundina chegou a desbancar Paulo Maluf em turno único, sem segunda votação.

Naquele mesmo ano, porém, foi promulgada a atual Constituição Federal, que trouxe muitas das regras que ainda vigoram no País, como dois turnos nas maiores cidades e as idades em que o voto é obrigatório.

A disparada de Doria nas pesquisas foi captada pelas últimas sondagens, mas havia a expectativa de um segundo turno, com Russomanno, Haddad ou Marta tecnicamente empatados em segundo lugar, pela margem de erro. O mais recente levantamento do Ibope/Estadão/TV Globo mostrou que as intenções de voto estavam em 30% para o candidato do PSDB, 20% para o do PRB, 16% para a do PMDB, 13% para o do PT e 5% para a do PSOL.

Com o resultado, o PSDB assume a prefeitura da capital pela segunda vez. José Serra já havia comandado a cidade entre janeiro de 2005 e março de 2006.

