João diz que seus projetos viabilizam ações para a Copa

O prefeito João Henrique (PP) afirma que, em relação aos projetos que enviou à Câmara de Vereadores, tudo será feito em comum acordo com a equipe de transição do prefeito eleito ACM Neto (DEM). Veja a íntegra da nota "Batam em mim, mas não prejudiquem a cidade", divulgada nesta quarta-feira, 14, pelo prefeito:

"Em relação aos projetos recentemente encaminhados pelo Executivo à Câmara Municipal, relacionados ao ordenamento urbano da cidade, a Prefeitura de Salvador tem a esclarecer:

1. O prefeito João Henrique e a sua equipe estão à disposição do prefeito eleito para uma avaliação conjunta de cada um dos projetos recentemente encaminhados pelo Executivo à Câmara Municipal.

2. Todos os projetos apresentados são fundamentais para a estruturação do crescimento urbano e demográfico da cidade, sendo também importantes para viabilizar ações indispensáveis à realização da Copa do Mundo de 2014, a exemplo da PDDU da Copa, essencial para a concretização do entorno da Arena Fonte Nova.

3. Outros instrumentos, como a Lei de Ordenamento do Uso do Solo (Lous) vão permitir a reestruturação urbana da cidade e influenciar decisivamente no processo de geração de empregos para os soteropolitanos.

4. O envio dos citados projetos à Câmara, ainda na atual legislatura, permitirá à futura gestão, iniciar a administração já dispondo de instrumentos institucionais que vão viabilizar a política de estruturação urbana da capital. Caso contrário, os projetos somente chegariam ao Legislativo no mês de março e provavelmente apenas no final do semestre iriam à votação, atrasando em pelo menos um semestre a execução dessas ações.

5. Além de viabilizar do ponto de vista urbanístico as ações programadas para a Copa do Mundo, os projetos vão solucionar graves entraves estruturais da capital, a exemplo do Aeroclube Plaza e a Linha Viva, via expressa que vai ligar o Acesso Norte ao Aeroporto, desafogando a Paralela.

6. O conjunto de projetos apresentados vai refletir através dos setores da construção civil e de prestação de serviços, na geração de milhares de novos empregos para os soteropolitanos, a exemplo do que ocorreu com outros instrumentos institucionais, sobretudo o PDDU, que a partir de 2008, criou 200 mil novos empregos.

7. Conforme determina a Constituição, a Câmara Municipal, através do entendimento dos colégios de líderes, pode colocá-los em pauta para apreciação, ou nem mesmo isso, simplesmente arquivá-los e, ainda sobre o Poder Legislativo, em colocando-os em votação, podem aprovar ou rejeitar todas essas matérias remetidas pelo Executivo.

8. Como governante da cidade, o prefeito tem consciência de estar sujeito às críticas, mesmo que injustas, entendendo tal comportamento como fruto da essência da democracia, mas se mantém firme no propósito de trabalhar até o último dia da gestão na defesa dos interesses da cidade. Por essa razão espera que, mesmo os que tradicionalmente adotam a postura sistemática de criticar a gestão por razões políticas, adotem neste momento de transição, fundamental para o futuro da nossa capital, a postura do equilíbrio e do interesse público, tendo como única motivação a escolha consciente do melhor para o futuro de Salvador: "Se quiserem bater em mim, que batam, principalmente aqueles meus adversários que ainda não absorveram a derrota política do último 08 (sic) de outubro; mas não prejudiquem a cidade".

9. Nada será feito, garante o prefeito João Henrique, que não seja em comum acordo com a equipe de transição do prefeito eleito ACM Neto, comandada pelo ex-governador Paulo Souto.

