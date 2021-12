JH: Rejeição ao prefeito é destaque nas redes sociais

A rejeição das contas do prefeito João Henrique (PP), relativas ao ano de 2009, incluindo sua consequente inegibilidade por um período de oito anos, repercutiu de imediato nas redes sociais. Após o fim da votação na Câmara Municipal de Salvador, na madrugada desta quinta-feira, 13, a decisão dos vereadores levou o nome do prefeito em final de mandato a integrar o trending topics regional do Twitter (assuntos mais comentados no momento na capital).

No perfil do Portal A TARDE no Facebook, a maioria dos internautas comenta a notícia em tom de comemoração. Ainda assim, alguns ainda desconfiam da legitimidade da decisão. "Vamos ver se não existirão manobras na Justiça que permitam que ele tente se eleger a alguma coisa daqui a dois anos", comentou um dos leitores de A TARDE.

Embora a repercussão da notícia em Salvador, algumas especulações apontam que o prefeito João Henrique está acompanhando a decisão da sua inegibilidade no estado de São Paulo, onde estaria com a esposa em compromissos não divulgados à imprensa. Procurada pela equipe do Portal A TARDE, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, no entanto, não soube confirmar se o prefeito está fora da capital.

