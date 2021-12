Jerônimo Rodrigues comenta saída de Weintraub do Ministério da Educação

O secretário da Educação do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, comentou nesta quinta-feira, 18, sobre a saída do Ministro da Educação, Abraham Weintraub, da liderança da pasta federal.

De acordo com o Jerônimo, a gestão do MEC vinha sendo marcada por retrocessos na Educação e pela instabilidade na pasta, que vai agora para o terceiro ministro, em menos de dois anos. Além disso, as relações do Governo Federal com os estados ficou prejudicada.

"A pauta da manutenção do FUNDEB não avançou. Isto sem falar na perseguição às universidades e na falta de diretrizes para o ENEM, em plena pandemia do novo Coronavírus. Ainda hoje, o MEC revogou a normativa referente à promoção da inclusão de negros, indígenas e pessoas com deficiência em programas de pós-graduação", pontuou o secretario estadual.

Por fim, Rodrigues afirmou que a expectativa é de que o novo ministro respeite a Constituição, a LDB e se dedique aos desafios e às pautas prioritárias da Educação no nosso país.

adblock ativo