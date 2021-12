Jefferson se defende com ataque a Lula

Roberto Jefferson, delator do processo do mensalão,entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva responda pelas acusações descritas no processo do mensalão.

O embargo de declaração (tecnicamente o recurso contra condenações no STF) foi protocolado na quinta, 2, mas seu teor só foi divulgado nesta sexta, 3, pelosadvogados.

A assessoria do instituto Lula divulgou nota informando que o ex-presidente não comentará o recurso. Roberto Jefferson foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva pelo STF.

A pena total do ex-deputado ficou em 7 anos e 14 dias, além de multa de R$ 720,8 mil. Esses valores ainda serão corrigidos pela inflação desde 2003.

