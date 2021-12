Jean Wyllys pede anulação do impeachment no STF

O deputado federal Jean Wyllys (PSOl) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a anulação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), aprovado pelo Senado em 31 de agosto. Para isso, o baiano fez um manifestação de amicus curiae ("amigo da Corte").

De acordo com a revista Carta Capital, a peça foi elaborada pelo advogado Paulo Iotti, alegando que não houve crime de responsabilidade.

"Não levei em consideração os argumentos políticos da oposição de direita sobre o 'conjunto da obra' —mesmo que eu também seja crítico do conjunto da obra do governo Dilma—, porque esses argumentos não cabem num processo de impeachment. Também não levei em consideração as defesas do impeachment dedicadas ao tio, ao papagaio, à sobrinha ou ao torturador Brilhante Ustra, que também não cabem nesse processo", explicou Jean Wyllys.

O parlamentar alegou que as chamadas "pedaladas fiscais" não constituem "operação de crédito", e sim, um atraso de pagamento. Ele também argumenta que a aprovação pelo Congresso Nacional do PLN 5/2015 acabou validando os créditos extraordinários em relação a lei orçamentária.

O baiano também afirmou que o respeito ao rito processual não é suficiente para legitimar o impeachment. "Disfarçar uma tentativa de destituição de um(a) Presidente através de um pedido de apuração de fato que não corresponde a crime de responsabilidade é uma forma contemporânea de golpe de Estado".

