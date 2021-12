Jarbas Passarinho morre em Brasília, aos 96 anos

O ex-ministro Jarbas Passarinho morreu na manhã deste domingo, dia 5, em Brasília, aos 96 anos. Segundo nota divulgada pelo governo do Pará, Passarinho enfrentava problemas de saúde devido à idade avançada.

Nascido em Xapuri, no Acre, Jarbas Passarinho iniciou sua trajetória política no Pará, Estado que governou entre os anos de 1964 a 1966. Ele também foi senador por três mandatos e atuou como ministro nos governos militares e do ex-presidente Fernando Collor de Mello.

Passarinho participou da articulação do golpe militar de 1964 e ficou famoso por uma frase proferida durante a reunião do Ato Institucional 5, que deu amplos poderes aos militares e endureceu o regime a partir de 1968. "Às favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência", disse na época.

O enterro será em Brasília e está programado para começar às 16 horas, no Campo da Esperança.

