Jaques Wagner vende barba para a Gillete por R$ 500 mil

O governador Jaques Wagner vai tirar a barba por R$ 500 mil reais, pelo menos de acordo com o senador Walter Pinheiro (PT).

Pinheiro, que acompanha o governador no Fórum Empresarial na Ilha de Comandatuba, nesta sexta-feira, 22, revelou no Twitter que Wagner acertou com a Gillete e tirará a barba após 30 anos com o mesmo visual.

Depois de ficar "lisinho", o governador doará o valor para o Instituto Ayrton Senna. Pinheiro afirmou ainda que Wagner pediu ao instituto que os recursos sejam aplicados na Bahia.

Ao jornal Folha de São Paulo, Wagner confirmou o acerto com a Gillete. "Vou vender minha barba para a Gillette, mas esse dinheiro tem que ser investido aqui na Bahia", disse.

