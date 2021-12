Jaques Wagner sobre defesa do AI-5: “Seria cômico, se não fosse trágico"

O senador Jaques Wagner (PT-BA) emitiu uma nota em que classifica como "um absurdo" o comentário de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) sobre novo AI-5 como reação a uma eventual radicalização promovida pela esquerda no Brasil.

“Seria cômico, se não fosse trágico. Felizmente a Constituição brasileira é mais sólida que as opiniões irresponsáveis de um deputado para o qual o fato de saber fritar hambúrguer o credenciava para ser embaixador. Tampouco de um ministro general que flerta com o rompimento democrático, um valor caro às Forças Armadas. Essas vozes do atraso seguem sua tática de dispersar as atenções enquanto destroem nossa economia e nossa soberania. Mais do que os absurdos falados, precisamos combater o seu projeto de país", ressaltou o senador.

