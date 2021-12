Jaques Wagner cobra punição até para petistas

O governador Jaques Wagner defendeu a punição de todos os envolvidos nos desvios da Petrobras mesmo que entre esses estejam companheiros do PT. Ele lembrou uma frase que disse na sua primeira reunião de governador com os secretários. "Quando fizerem um malfeito, não me procurem, procurem seu advogado. Creio que a gente tem que dar o exemplo. Na minha opinião, a presidente Dilma Rousseff é uma das pessoas mais severas com a questão do mau uso do dinheiro público", disse na quarta-feira, 19, logo após participar da solenidade de assinatura do Estatuto da Igualdade Racial do Estado.



"Creio que a única forma de e gente dar consistência à democracia brasileira é mostrando que ela funciona. E ela tem que funcionar para rico e para pobre. Quando alguém comete um crime tem que ser alcançado e punido e, felizmente agora, a gente está conseguindo algo que a sociedade sempre reclama, que é repatriar uma quantidade significativa de dinheiro desviado", declarou Wagner, que passou um dia e meio em Brasília em reuniões com Dilma e a cúpula do Palácio do Planalto discutindo a conjuntura, embora tenha garantido que não integra o chamado "gabinete de crise" do governo. "Como parte desse projeto, estou contribuindo com as discussões. Conversei com Dilma, com ministros, com parlamentares. Entendo que as investigações têm que prosseguir até chegar ao seu termo final. A única forma de terminar com a corrupção é penalizando aqueles que continuam insistindo na utilização do dinheiro público para qualquer outra finalidade".



Convidado



Wagner confirmou que foi convidado por Dilma para integrar o ministério do seu segundo mandato, mas ainda não se definiu a pasta. "Ela me disse que quer contar comigo. Não discutimos a posição na qual estaria. Sou parceiro dela e do projeto que a gente vem construindo. Esse é um momento importante de consolidação da democracia e o único caminho é esse, fortalecer as instituições, o Poder Judiciário e o sistema de fiscalização para que o povo tenha segurança de que cada centavo pago de imposto é utilizado para a população".

Ele não acha que Dilma vai começar seu segundo mandato numa situação de instabilidade em função do petrolão. "Se quiser procurar uma pessoa que combata a corrupção, pode achar igual a ela, mais do que ela, desconheço. Sobre o combate à corrupção, o Brasil não poderia estar em melhores mãos. Ela é absolutamente intolerante em casos de mau uso de dinheiro público", disse.



Sobre a cobrança dos partidos de oposição ao seu governo que pedem a saída do secretário de Planejamento, José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, que está com os bens bloqueados pelo Tribunal de Contas da União, devido à compra da Refinaria de Pasadena, o governador disse que continua confiando no seu subordinado. "Até que provem o contrário, todo mundo é inocente. Objetivamente pode ter suspeita, acusação, mas não tem nenhum processo formado quanto a Gabrielli. Conheço muito bem ele e confio que ao final da investigação ficará provado que não teve nenhum envolvimento com desvio de dinheiro público, e portanto é um grande quadro e não vejo por que prescindir dele".

