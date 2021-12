Jaques Wagner anuncia chapa do PT para eleições 2014

O Governador Jaques Wagner já escolheu a chapa majoritária do PT para as eleições 2014. O secretário Rui Costa será o candidato ao governo, como já era conhecido, e o seu vice será o deputado federal João Leão, do PP. Já o atual vice-governador, Otto Alencar, disputará uma vaga no senado.

O anúncio foi feito, nesta sexta-feira, 21, na Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em coletiva.

