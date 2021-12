Jaques Wagner acompanhará Dilma na assembleia da ONU

O governador Jaques Wagner foi convidado e vai acompanhar a presidente Dilma Roussef na 68ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.

Dilma fará o discurso de abertura dos trabalhos da Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira, 24. A presidente será o primeiro chefe de Estado a falar. O tema da assembleia é a Agenda de desenvolvimento pós-2015: preparando o terreno, onde os processos da Conferência Rio+20 devem ser alavancados.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, Dilma ainda realizará encontros como empresários para fortalecer o comércio exterior do Brasil e promover oportunidades de investimento no país nas áreas de infraestrutura e logística.

