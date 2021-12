Jaques Vagner chama Salles de “ministro da destruição do meio ambiente” e cobra ações

O senador e ex-governador da Bahia, Jaques Vagner (PT), cobrou hoje, 11, através de uma rede social, uma aliança capaz de enfrentar a política ambiental do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a quem chamou de “ministro da destruição do meio ambiente”.

“Se nada for feito, a boiada seguirá passando, como anunciou o ministro da destruição do meio ambiente e quem pagará o preço serão as novas gerações, que herdarão o aquecimento global e a desertificação dessa política destrutiva.”, disse.

De acordo com o senador, é necessário “um movimento amplo, com representações diversas, capaz de enfrentar a destruição do meio ambiente e evitar que os danos que temos presenciado se tornem irreversíveis”.

