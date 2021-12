Janot recebe medalha do MP-BA e não dá entrevistas

Em meio a notícias de que poderá ingressar no Supremo Tribunal Federal (STF) com um pedido de afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), pelas manobras do peemedebista no Legislativo, sobretudo no Conselho de Ética, o procurador-geral da República Rodrigo Janot, que esteve na noite desta quarta-feira, 9, em Salvador, preferiu não se manifestar.

Janot veio receber o "Prêmio J.J. Calmon de Passos", maior honraria do Ministério Público da Bahia (MP-BA), mas entrou e saiu sem falar com a imprensa. Em seu discurso defendeu o fortalecimento, a autonomia e a unidade do MP e destacou como grande dever da instituição o combate à corrupção.

Criador da força-tarefa do MPF nas investigações da Operação Lava Jato, do qual Cunha é investigado, disse que "o dinheiro que desaparece no esgoto da corrupção é aquele que falta na saúde e no acolhimento às crianças".

Janot voltou a defender a alteração da legislação para assegurar a efetividade da lei penal contra corruptos e corruptores e citou a ação popular propondo 10 medidas de combate à corrupção, que já tem 900 mil assinaturas.

