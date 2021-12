Janot pede ao STF a prisão de Renan, Sarney, Jucá e Cunha

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu a prisão do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB), do ex-presidente da República José Sarney (PMDB) e do ex-ministro do governo Temer e senador Romero Jucá (PMDB), de acordo com o jornal "O Globo". Janot também solicitou a prisão do presidente afastado da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, que é alvo de um processo de cassação no Conselho de Ética. A solicitação foi feita para o Supremo Tribunal Federal (STF), que ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Os três são investigados na Operação Lava Jato e também tiveram conversas gravadas pelo ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado. Nos diálogos, eles sugerem uma forma de como atrapalhar as investigações do esquema de corrupção da Petrobras.

Jucá chegou a ser exonerado do cargo de ministro do Planejamento após a divulgação dos áudios. Na conversa, ele sugere que o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), afastada pelo Senado, seria a única forma de barrar as investigações.

Além de pedir a prisão, Janot também solicitou o afastamento de Renan da Presidência do Senado. Na conversa gravada, Renan chamou Janot de mau caráter e disse que trabalhou para evitar a recondução do procurador-geral ao Ministério Público Federal (MPF).

No caso de Sarney, o pedido de prisão é domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.

Na delação premiada, Machado disse que pagou ao menos R$ 70 milhões para líderes do PMDB no Senado. O dinheiro foi desviado de contratos da Transpetro. A maior parte da propina (R$ 30 milhões) foi destinada a Renan, que é considerado padrinho político de Machado.

Ele também afirmou que repassou R$ 20 milhões para Jucá e o mesmo valor para Sarney.

Janot também solicitou a prisão de Cunha (Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil)

