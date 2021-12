Janaína Paschoal critica Bolsonaro "Prometeu pôr o Brasil acima de tudo, mas põe os filhos"

A deputada Janaina Paschoal (PSL-SP) fez uma crítica ao presidente Jair Bolsonaro (Sem partido), e afirmou que ele estaria "priorizando os filhos e radicalismo de apoiadores". Nas eleições para presdência, a parlamentar apoiou o chefe do Executivo e pontuou ter apostado que ele poderia ter "dado certo".

"Só não dá para confiar mais no que ele anda fazendo, é muita loucura, muita desorganização". E continua: "Apoiei Bolsonaro, foi uma tentativa minha. Era um governo que poderia dar certo, mas ele fica apegado aos filhos e ao radicalismo de apoiadores. Insiste num pessoal, uns românticos sem substância. Prometeu pôr o Brasil acima de tudo, mas põe os filhos, as ideias", afirmou a parlamentar em entrevista à Revista Marie Clarie.

Janaina afirmou que não se arrepende de ter votado em Bolsonaro, e avalia que o presidente ainda "tem condições de recuperar o governo". Porém, a parlamentar acrescenta que não votaria nele de novo no caso de reeleição em 2022.

Ainda na entrevista, ela sugeriu que o deputado Eduardo Bolsonaro (Sem Partido), poderia estar articulando uma tentativa de derrubar o presidente da República para tentar eleição em 2022, já que existe uma norma que impede que os filhos sucedam os pais no Executivo.

"Cheguei a conversar sobre isso com o (ex-) ministro (Gustavo) Bebianno antes dele falecer. Passa na minha cabeça, e é louco, sei que é, que Eduardo quer derrubar o pai para poder se apresentar como alternativa em 22, com o discurso do golpe", disse a parlamentar.

